В будущем году финансирование обороны вырастет на 12,3 млн евро

В 2019 году бюджет обороны вырастет на 12,3 млн евро, свидетельствует решение правительства о базовых расходах бюджета будущего года.

Чтобы обеспечить расходы на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), Кабинет министров поддержал увеличение базовых расходов Минобороны в 2019 году на 12,369 млн евро, в 2020 году на 14,309 млн евро и в 2021 году на 53,532 млн евро.

Также Минобороны поручено в течение двух месяцев подать в Министерство финансов информацию об увеличении расходов в 2019, 2020 и 2021 годах по конкретным мерам и программам.

Во вторник Кабинет министров принял решение увеличить расходы бюджетной базы 2019 года на 75,5 млн евро.