Владелец сервисов быстрых кредитов Crediton.lv и Ladyloan.lv оштрафован на 15 тысяч евро

ЦЗПП констатировал, что«Creamfinance Latvia» включил в договоры с потребителями несправедливые условия. Например, при заключении договора с ставкой 0% в случае несвоевременной или неполной выплаты кредита скидка отменялась, и проценты рассчитывались на весь фактический период займа, в том числе на беспроцентный. Кроме того, установленная предприятием ставка процентов за задержку не соответствовала требованиям нормативных актов, составляя 0,39% в день.

В 2016 году оборот «Creamfinance Latvia» составил 2,723 млн евро, убытки - 332 тыс. евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированная на Кипре фирма «Cream Finance Holding».