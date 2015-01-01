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Владелец сервисов быстрых кредитов Crediton.lv и Ladyloan.lv оштрафован на 15 тысяч евро

LETA
Фото: PantherMedia/ScanPix

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) оштрафовал на 15 000 евро ООО «Creamfinance Latvia», владельца брендов быстрых кредитов «Crediton.lv» и «Ladyloan.lv», предписав компании прекратить недобросовестную коммерческую практику, сообщила представитель ЦЗПП Эвия Лене.

ЦЗПП констатировал, что«Creamfinance Latvia» включил в договоры с потребителями несправедливые условия. Например, при заключении договора с ставкой 0% в случае несвоевременной или неполной выплаты кредита скидка отменялась, и проценты рассчитывались на весь фактический период займа, в том числе на беспроцентный. Кроме того, установленная предприятием ставка процентов за задержку не соответствовала требованиям нормативных актов, составляя 0,39% в день.

В 2016 году оборот «Creamfinance Latvia» составил 2,723 млн евро, убытки - 332 тыс. евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированная на Кипре фирма «Cream Finance Holding».

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