Чудесная математика: зарплаты в одной и той же отрасли - от 122 до 1266 евро

В сфере переработки мяса есть предприятия, все еще работающие в серой зоне и не платящие всех налогов. По данным «Lursoft», средняя зарплата предприятий отрасли может отличаться в десять раз - от 122 до 1266 евро в месяц, пишет Latvijas avīze.

Используя данные публичных годовых отчетов и калькулятор зарплат, имеющийся на сайте Службы государственных доходов, можно получить достаточно полную картину об уплачиваемых налогов, к тому же сделать это может не только СГД, но и все желающие.

Анализ по 68 предприятиям мясоперерабатывающей отрасли показывает, что в серой зоне все еще находится значительная часть.