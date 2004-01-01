С проблемой нехватки рабочей силы столкнулись 43% предпринимателей

За последний год с проблемой дефицита рабочей силы сталкивались 43% предпринимателей, что на 4% больше, чем летом прошлого года, свидетельствует новейшее исследование «Citadele Index».

Проблему нехватки рабочей силы предприниматели главным образом решают, принимая и обучая людей, которые раньше никогда не работали в сфере деятельности предприятия, а также больше используя аутсорсинговые услуги.

Исследование, в котором приняли участие 750 латвийских предпринимателей разных отраслей, показало, что острее всего дефицит рабочей силы ощущают производственные и строительные предприятия. Чаще всего трудности с наймом рабочей силы испытывают местные и крупные предприятия. Так, с проблемами набора необходимого персонала за последний год сталкивались 93% крупных предприятий (количество работников превышает 250), 75% средних предприятий (от 50 до 249 работников), 55% средне-малых предприятий (от 10 до 49 работников) и 41% малых предприятий (до 9 работников).

Говоря о решении проблемы нехватки рабочей силы, большая часть или 48% предпринимателей рассказали, что за последний год нанимали и обучали людей, которые раньше никогда не работали в сфере деятельности предприятия. Таким способом вопрос дефицита рабочей силы чаще всего решали руководители торговых и строительных предприятий. В свою очередь 33% респондентов отметили, что начали или стали больше использовать аутсорсинговые услуги, 16% переманивали специалистов, работающих у конкурентов, и столько же автоматизировали производственные процессы.

Рассматривая результаты исследования в региональном разрезе, можно констатировать, что региональные предприятия чаще прибегают к обучению работников, в свою очередь в Риге проблема дефицита рабочей силы нередко решается путем использования аутсорсинговых услуг.

Всего 6% предприятий, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, искали работников за пределами Латвии. Поиск новых работников за рубежом в качестве решения проблемы чаще всего называли поставщики услуг и крупные предприятия, 31% из которых отметили, что искали недостающую рабочую силу в других странах.

Исходя из текущей ситуации в Латвии, а также с точки зрения своего предприятия 69% предпринимателей оценивают доступность рабочей силы как плохую. Не испытывают оптимизма предприниматели и относительно будущего: 41% респондентов считает, что в течение ближайшего года ситуация с рабочей силой ухудшится, 48% уверены, что она не изменится, и лишь 5% верят, что ситуация улучшиться.

Следует отметить, что это самый критичный показатель за последние несколько лет.

Исследование «Citadele Index» проводится банком «Citadele» в Латвии с 2004 года.