В странах Балтии выросли объемы экспорта: в Латвии - до 2 млрд евро

В начале этого года экспорт рос во всех трех балтийских странах, сообщает «Eurostat».

В Литве в январе-феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился на 7% до 4,2 млрд евро. В Латвии объемы экспорта выросли на 15% до 2 млрд евро, в Эстонии - на 12% до 2,1 млрд евро.

Импорт в Литве за год вырос на 9% до 4,6 млрд евро, в Латвии - на 8% до 2,3 млрд евро, в Эстонии - на 2% до 2,5 млрд евро.

Среди балтийских стран наиболее значительным дефицит внешней торговли в январе-феврале был в Литве - 0,5 млрд евро. В Латвии и Эстонии он составил по 0,3 млрд евро.