Цены на топливо в Вильнюсе растут, в Таллине - снижаются. А в Риге?

В столицах стран Балтии на прошлой неделе наблюдались различные тенденции цен на топливо - в Вильнюсе они росли, в Таллине - снижались, а в Риге не менялись, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цены на дизельное топливо также были самыми высокими в Таллине, а самыми низкими - в Вильнюсе.

В Риге цена на бензин 95-й марки на АЗС «Circle K» на этой неделе составляла 1,262 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,182 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки и дизтопливо на АЗС «Circle K» после трех недель спада подорожали на 0,2% - соответственно до 1,199 и 1,13 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» бензин 95-й марки на этой неделе подешевел на 1,6% до 1,318 евро за литр, а дизельное топливо - на 3,9% до 1,248 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Таллине на этой неделе не менялась, составив соответственно 0,499 и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 0,7% - до 0,553 евро за литр.