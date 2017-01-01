В первом квартале из бюджета на непредвиденные расходы выделен почти миллион евро

В первом квартале этого года из бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы» выделено 943 916 евро, свидетельствуют данные совета по фискальной дисциплине.

В целом в этом году по программе доступно 43,55 млн евро.

В первом квартале Кабинет министров одобрил 28 запросов на финансирование из бюджета на непредвиденные расходы.

Три запроса превышали сумму 100 000 евро. Так, Кабинет министров выделил 232 364 евро Министерству сообщения на цели, данные о которых не предоставляются, так как являются информацией ограниченного доступа.

Министерству окружающей среды и регионального развития выделено 270 202 евро для покрытия фактических расходов 28 самоуправлений за содержание вытрезвителей в 2017 году, а 141 280 евро выделено Генеральной прокуратуре на выполнение одного из судебных постановлений.