Воскресенье, 15 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В прошлом году министр финансов заработала на 6 тысяч евро больше

LETA
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола | Фото: Ieva Leiniša/LETA

В прошлом году зарплата министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы выросла на 6411 евро, свидетельствует поданная ею декларация должностного лица.

Если в 2016 году зарплата Рейзниеце-Озолы составляла 54 971 евро, то в прошлом году - 61 381 евро.

Рижская шахматная федерация заплатила Рейзниеце-Озоле 190 евро, от продажи имущества получено 50 евро, пособие Государственного агентства социального страхования составило 819 евро.

Безналичные накопления министра в «Swedbank» составили 11 769 евро.

В прошлом году на 1487 уменьшились долги Рейзниеце-Озолы - с 30 800 до 29 313 евро.

Министр имеет квартиру в Вентспилсе и автомашину 2006 года выпуска «Mitsubishi Colt».

0 Комментарии