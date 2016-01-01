Чакша продала за 200 тысяч евро дом и квартиру

Министр здравоохранения Анда Чакша в прошлом году за 201 000 евро продала квартиру и дом, но фактически все полученные средства она вложила в приобретение недвижимости в Инчукалнсе, свидетельствует ее декларация должностного лица за прошлый год, сообщает агентство ЛЕТА.

В прошлом году Чакша 50 тысяч евро получила за продажу дома, а 151 тысячу евро - за продажу квартиры юристу Марису Лигутсу. Вместо этой собственности она приобрела дом в Инчукалнсе за 186 000 евро.

В виде зарплаты от Госканцелярии министр получила 59 968 евро, что на неполные 30 000 евро больше, чем в 2016 году, когда посреди года стала министром. Кроме того, она получила пособие от VSAA в размере 1375 евро, проценты из банков «Luminor» (3,57 евро) и «Nordea Bank» (10,58 евро).

Накопления министра здравоохранения в прошлом году выросли на 41 412 евро - всего к концу года она накопила 93 394 евро, из них 5000 евро в виде наличности. В свою очередь годом ранее министр задекларировала безналичные накопления в размере 56 982 евро и наличные в размере 5000 евро.

Обязательства Чакши на конец 2017 года составляли 130 231 евро, а в 2016 году она задекларировала долгов на 124 157 евро. Кроме того, она выдала займы на общую сумму 62 646 евро.