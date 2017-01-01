В ближайшие годы в странах Балтии планируется построить, расширить и реконструировать более 10 торгово-развлекательных центров.

Эксперты международной консалтинговой компании по недвижимости Newsec прогнозируют, что в Литве в 2020 году около 30% общей площади торговых центров будут составлять новые, обновленные или расширенные площади, в Латвии этот показатель составит 50%, в Эстонии - 35%.

Планируется, что к концу 2020 года на рынке розничной торговли в странах Балтии появится 330 тысяч квадратных метров новых площадей.

Например, в торгово-развлекательном центре Akropolis в Каунасе планируется обновить зону ресторанов и развлечений площадью почти 10 тысяч квадратных метров, инвестиции в этот проект составят около 10 млн евро. Крупным проектом станет также торговый центр Vilnius Outlet площадью 60 тысяч квадратных метров.

По количеству новых проектов в сфере розничной торговли в Балтии лидирует Таллин. Скоро здесь появятся два новых крупных торговых центра - T1 и Porto Franco. Также расширяется торговый центр Ülemiste, где появятся развлекательная зона с кинотеатром, новые рестораны и кафе.

Торговые центры в странах Балтии планируют активно расширяться

На рынке розничной торговли Латвии важным событием станет открытие торгового центра Akropole в 2019 году, площадь которого составит 98 тысяч квадратных метров. Затраты на этот проект оцениваются в 177 млн евро.

В 2017 году о расширении объявили два крупных торговых центра Риги - Alfa и Origo. Планируется, что центры будут модернизированы и расширены в соответствии с требованиями сертификации BREEAM. Общие затраты на расширение торговых центров составят 110 млн евро.