Правительство не спешит с системой депозита упаковки, «чтобы не получилось как с КОЗ»

Чтобы правительство могло принять решение о системе депозита упаковки, нужно видеть цифры, сколько придется вложить и как это окупится, заявил сегодня на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис, отрицая, что представляемый им Союз «зеленых» и крестьян блокирует введение системы депозита.

Объясняя медленное продвижение этого вопроса, Кучинскис заявил, что нужен детальный анализ, и провел параллели с системой компонента обязательной закупки (КОЗ). При введении КОЗ все ожидали, что это будет поддержка зеленой энергии и природы, но «мы проснулись совершенно в другой ситуации».

По словам Кучинскиса, по системе депозита упаковки в течение месяца пройдут переговоры, и решение будет принято в начале лета.

Как ранее заявил министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, введение системы депозита упаковки позволит людям возвращать 10 центов с каждой единицы упаковки, а отдельные товары могут стать дороже.

Система депозита упаковки будет относиться к воде, безалкогольным напиткам, напиткам с низким содержанием алкоголя, а упаковочные материалы, которые жители смогут сдавать за вознаграждение, - это PET, стекло и металл.

Ответственность за работу системы будет нести оператор национального уровня, который будет принимать упаковку и использовать ее, и он должен иметь договоры с производителями и продавцами напитков. Оператор будет работать на бесприбыльной основе.

Поступления планируются от членских взносов производителей и продавцов напитков, от невостребованного и невыплаченного депозита за несобранную упаковку и от прибыли от реализации собранной упаковки.

Система разработана в основном на опыте Эстонии и Литвы.