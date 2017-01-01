«ABLV Bank» подал «FinCEN» ответы на заявление о санкциях

«ABLV Bank» подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили агентству ЛETA в «ABLV Bank».

Адвокаты «ABLV Bank» во вторник, 17 апреля, подали «FinCEN» ответное письмо. Вместе с письмом подано более 50 различных документов, которые перед их обнародованием, согласно установленной процедуре, проанализирует «FinCEN». Предполагается, что как только это будет сделано, информация станет публично доступна, рассказал руководитель отдела коммуникации группы «ABLV Bank» Артур Эглитис.

«ABLV Bank» в этом деле представляет международное юридическое бюро «WilmerHale», ведет процесс присяжный адвокат Дэвид Коуэн (David S.Cohen), добавил он.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В течение 60 дней «ABLV Bank» может представить «FinCEN» свои возражения в письменном виде.