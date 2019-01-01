Прогноз МВФ для Латвии: лидер роста экономики в Балтии и лидер по безработице

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в 2018 и 2019 гг. для Латвии самый стремительный в странах Балтии рост экономики. В опубликованном 17 апреля последнем обзоре перспектив мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ прогнозирует, что латвийская экономика в 2018 году вырастет на 4%, в 2019 году - на 3,5%.

Для Эстонии МВФ прогнозирует рост экономики в этом году в размере 3,9%, в следующем году - 3,2%, для Литвы - соответственно 3,2% и 3%.

Инфляция в Латвии в этом году составит 3%, в следующем - 2,5%. В Эстонии инфляция в 2018 году прогнозируется в размере 3%, в следующем - 2,5%, в Литве - и в этом, и в следующем году - 2,2%.

Безработица в Латвии в конце 2018 года составит 8,2%, в конце 2019 года - 8,1%, в Литве - соответственно 6,9% и 6,8%, в Эстонии - 6,3% и 6,7%, прогнозирует МВФ.

Рост мировой экономики, по прогнозам МВФ, и в этом, и в следующем году составит 3,9%.