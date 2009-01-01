Повышение акциза на алкоголь: жители последуют примеру эстонцев?

Резкое повышение акцизного налога в последующие годы может способствовать тому, что жители Латвии будут ездить за более дешевым алкоголем в соседние страны, а рынок нелегального алкоголя увеличится, заявила Латвийская ассоциация алкогольной отрасли (ЛААО).

Как отметил исполнительный директор ЛААО Давис Витолс, резкое и экономически необоснованное повышение акцизного налога на алкоголь прорубило основательную «дыру» в бюджете Эстонии, так как из-за более низких цен на спиртное в Латвии эстонцы регулярно ездят покупать его в латвийские магазины. «В 2017 году бюджет Латвии от этого получил по меньшей мере 40 млн евро. Пример Эстонии доказал, что непродуманное повышение акцизного налога не является предпосылкой для увеличения налоговых поступлений в госбюджет, совсем наоборот, покупатели ищут возможности покупки более дешевого алкоголя, и рынок нелегального алкоголя растет», - сказал он.

В 2017 году бюджет Эстонии получил на 50 млн евро меньше запланированного, а доходы от торговли алкоголем сократились примерно на 30 млн евро.

Количество проданного крепкого алкоголя по сравнению с 2016 годом упало на 33%, что нанесло огромные убытки не только бюджету Эстонии, но и эстонскому сектору производства алкоголя.

Несмотря на отрицательный опыт Эстонии, Латвия следует эстонской акцизной политике и планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог: в 2018 году - на 15%, в 2019 году - на 10% и в 2020 году - еще на 10%. И это несмотря на то, что в среднем акциз и налог на добавленную стоимость на алкоголь в Латвии сейчас составляют в целом более 70%, а порой и около 90% цены напитка в магазине.

В 2009 году в Латвии акциз на крепкий алкоголь был повышен на 41%, из-за чего его поступления в бюджет упали примерно на 20 млн евро, а объемы легальной торговли алкоголем - на 45%. Бюджет Латвии потерял в общей сложности около 100 млн евро.

Основанная в 2013 году ЛААО объединяет восемь крупнейших отраслевых предприятий: АО «Latvijas balzams», «Liviko», «Pernod Ricard Latvia», «Dunker Latvija», «Prike Latvija», «Drinks Distribution», «Amber Distribution Latvia», «Abavas darzi» и «Kronstrauts».