Отменен запрет для офшоров участвовать в публичных закупках

Комиссия Сейма по народному хозяйству сегодня одобрила перед рассмотрением в окончательном чтении поправки к закону о публичных закупках, отказавшись от содержащегося в них запрета на участие офшоров в публичных закупках.

Как сообщалось, 1 февраля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону публичных закупках, запрещающие участвовать в них предприятиям, зарегистрированным в странах с низкими налогами, а также претендентам из Латвии, которые в значительной мере принадлежат таким предприятиям.

Это предложение подала фракция национального объединения "Все для Латвии"-Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Согласно поправкам, заказчик должен исключить из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории).

Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории).

Поправки были переданы на повторное рассмотрение президентом Раймондом Вейонисом. В своем письме он указал на значительные недочеты нормы об исключении претендентов из публичных закупок, что может привести к расходам и убыткам для государственного бюджета из-за возможного нарушения правовых норм ЕС. Вейонис обратил внимание на спорные условия, которые ставят зарегистрированные в Латвии предприятия в худшее положение по сравнению с иностранными предприятиями, чьи владельцы зарегистрированы в безналоговых странах или на территориях.