В зимний период на содержание дорог потратили 23,8 млн евро

В зимний период на содержание государственных автодорог израсходовано 23,8 млн евро, сообщает предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs.

В целом в зимний сезон против скольжения было обработано свыше 511 тыс. км дорог.

Зимнее техническое обслуживание сети государственных автодорог начинается 1 ноября и заканчивается 31 марта, но может быть продлено в зависимости от погодных условий.

Latvijas autoceļu uzturētājs обеспечивает содержание и повседневное обслуживание государственных автодорог, магистральных, транзитных улиц и др. общей протяженностью более 20 000 километров.