Британцы готовы купить все активы «KVV Liepajas metalurgs»

Консорциум под руководством британской сталелитейной компании «British Steel» повторно выражает готовность приобрести все имущество неплатежеспособного АО «KVV Liepajas metalurgs», свидетельствует имеющееся в распоряжении агентства ЛЕТА письмо «British Steel».

В консорциум входят компании «British Steel», «Greybull Capital» и эстонское «Baltic Metal Holding». 17 апреля они направили письмо администратору «KVV Liepаjas metalurgs» Вите Дике, дочерней компании Агентства приватизации «FeLM» и банку «Citadele», в котором подтверждают свою заинтересованность в покупке всех активов металлургического завода.

По данным агентства ЛЕТА, консорциум «British Steel» заявлял о своем желании купить предприятие и в феврале этого года, направив письмо ответственным лицам. «British Steel» сообщила, что готова инвестировать в замену оборудования на заводе от 60 до 75 млн евро.

В письме говорится, что консорциум готов подписать протокол о намерениях с нынешними владельцами «KVV Liepajas metalurgs» о покупке его активов. Также «British Steel» призывает администратора неплатежеспособности предприятия отменить все уже состоявшиеся и объявленные аукционы по продаже его имущества, чтобы сохранить активы «KVV Liepajas metalurgs» как единое целое.

Как только протокол о намерениях будет подписан всеми сторонами, «British Steel» готова внести депозит, чтобы доказать серьезность своих намерений.

У администратора «KVV Liepаjas metalurgs» агентству ЛЕТА не удалось получить комментариев о предложениях «British Steel».

Как сообщалось, на состоявшемся 20 марта аукционе по продаже имущества прокатного цеха «KVV Liepаjas metalurgs» победила австрийская компания «Smart Stahl GmbH», которая предложила за него 1,9 млн евро (с НДС).

В свою очередь аукцион по продаже оборудования электросталеплавильного цеха был признан не состоявшимся, поскольку не нашлось ни одного претендента. Стартовая цена имущества предприятия на аукционе была установлена в размере 5,35 млн. евро.

В конце марта завершились два аукциона по продаже недвижимости «KVV Liepаjas metalurgs», которая была продана за 82 000 евро и 116 000 евро.

В целом объявлено 11 аукционов, а общая стартовая цена предлагаемой на них недвижимости предприятия составляет 1,745 млн евро.

«KVV Liepаjas metalurgs» был объявлен неплатежеспособным в сентябре 2016 года.