«Машины ничего не знают об этике»: Европарламент хочет большего контроля за личными данными

В среду депутаты Европарламента остро раскритиковали социальную сеть «Facebook» и выразили мнение, что в Европе необходим больший контроль над такими услугами, так как «машины не знают ничего об этике». Дебаты в ЕП последовали после скандала «Facebook» & «Cambridge Analytica», когда оказалось, что данные миллионы людей попали в подозрительные руки. Согласно подсчетам Еврокомиссии, в рамках скандала «уплыли» личные данные почти трех миллионов европейцев.

Предприятие «Cambridge Analytica» обвиняется в получении данных миллионов пользователей «Facebook» без их разрешения. Эта информация использовалась в 2016 году во время президентской избирательной кампании. Всего была получена информация о 87 миллионах пользователей соцсети, 2,7 млн из которых - жители ЕС.

В начале дебатов комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребительского и гендерного равенства Вера Юрова заявила, что защита конфиденциальности - фундаментальный вызов нашего столетия. Произошедшее подтверждает, что работа европейцев над так называемым Общим регламентом защиты данных окупилась, и принципы этого законодательного акта могут быть приняты другими странами мира.

Комиссар выразила мнение, что «Facebook» должен полностью сотрудничать с ответственным учреждениями ЕС, чтобы можно было понять, как это произошло и какие могут быть последствия. «Нет времени дискутировать. Нам нужно помочь всем этим трем миллионам европейцев, которых коснулся скандал. Нужно предоставить информацию, что они могут делать, чтобы защитить свои личные данные. Нам нужно полностью понимать, что произошло с данными граждан ЕС, а также - что происходит сейчас,» - заявила комиссар.

Юрова выразила особую обеспокоенность в связи с усилиями иностранных актеров влиять на результаты выборов. «Интернет - это не место, где нет закона. В интернете нужно уважать законы так же, как и в жизни», - отметила она.

Подобное мнение высказали и другие присутствующие европарламентарии. Представитель социал-демократов Гонсалез Понс отметил развитие в сфере искусственного интеллекта и призвал европейцев быть внимательными, так как «машины ничего не знают об этике». «Цифровой мир не только аналитический. То, что происходит в киберпространстве, не происходит только там. Нам нужно бороться с ложью [в интернете], которая куда многообразнее популизма», - добавил Понс.

Представитель консерваторов Хельга Стевенс в свою очередь указала, что интернет довольно часто используют террористы, которые могут скрыть там следы. Поэтому необходимо как защищать свою конфиденциальность, так и обеспечить, чтобы интернет нельзя было использовать для реализации злых умыслов. От имени либеральной политической группы парламента София Интвельд раскритиковала главу «Facebook» Марка Цукерберга, заявив, что тот должен приехать в Европарламент, выразив таким образом поддержку пользователям соцсети. Депутат также напомнила, что учреждения ЕС по защите данных были проинформированы об упомянутом скандале еще в прошлом году.

От лица евроскептически настроенной группы «За свободу и демократию» Уильям Дартмут отметил, что «Facebook» создал монополию, выкупает потенциальных конкурентов и зарабатывает на торговле данными пользователей. «Facebook стал вирусом, от которого нельзя освободиться. Facebook - это проблема, монополию Facebook нужно разрушить», - сказал депутат.

Несколько европарламентариев призвали Европарламент обратиться к Цукербергу, чтобы он дал пояснил произошедшее.