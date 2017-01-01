Крупнейший плательщик налогов на рабочую силу в 2017 году - LDz

В прошлом году больше всего подоходного налога с населения и взносов обязательного соцстрахования в госбюджет Латвии внесло ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) - соответственно 15,18 млн евро и 28,48 млн евро, свидетельствует информация Службы госдоходов.

Второе место по уплаченным налогам на рабочую силу занимает ООО «Maxima Latvija» (соответственно 8,73 млн евро и 18,12 млн евро), третье - ООО «Ригас сатиксме» (9,63 млн евро и 17,43 млн евро).

Далее следуют ООО «Rimi Latvia» (7,18 млн евро и 14,96 млн евро), АО «Садалес тиклс» (7,86 млн евро и 14,4 млн евро), ООО «Рижская Восточная клиническая университетская больница» (7,79 млн евро и 14,2 млн евро), ООО «Evolution Latvia» (7,73 млн евро и 13,65 млн евро), ООО «LDz Cargo» (6,31 млн евро и 11,84 млн евро), ООО «Клиническая университетская больница им. Паула Страдиньша» (6,36 млн евро и 11,41 млн евро) и латвийский филиал «Accenture» (6,77 млн евро и 11,12 млн евро).

Как сообщалось, больше всего налогов в прошлом году в бюджет Латвии внесли три компании по торговле нефтепродуктами: ООО «Circle K Latvia» (178,99 млн евро), ООО «Orlen Latvija» (145,77 млн евро) и ООО «Neste Latvija» (134,45 млн евро).