Латвия - Россия: про шпроты, транзит, рижский самогон и взаимный интерес

Как развиваются сегодня отношения Латвии и России в экономической сфере? Что у нас с транзитом? И так ли важны шпроты среди прочих групп латвийского экспорта? Об этом и многом другом - в эксклюзивном интервью порталу TVNET Чрезвычайного и Полномочного посла Латвии в России Мариса Риекстиньша.

- Господин посол, Вы могли бы привести конкретные позитивные примеры того, в чем сегодня продолжается сотрудничество Латвии и России? Примеры сотрудничества, в котором достигнут результат или какой-то прогресс еще только намечается?

Марис Риекстиньш, посол Латвии в России FOTO: Эвия Трифанова/LETA

- Думаю, можно упомянуть ряд позитивных элементов, в том что касается наших больших политических решений. Должен напомнить о завершении процесса демаркации границы - он завершился в прошлом году подписанием пакета документов.



В начале этого года этот пакет документов прошел утверждение их в обоих правительствах. Таким образом, мы в принципе завершили важный процесс, который длился почти 8 лет - оформление на местности нашей государственной границы.





В прошлом году мы возобновили после трехлетнего перерыва работу межправительственной комиссии. Посмотрим, как этот процесс будет продвигаться в этом году, ведь мы знаем, что в России после инагурации президента Путина в мае будет обновление правительства.





И у нас самих в Латвии предстоят выборы в октябре, и, очевидно, тоже могут быть какие то изменения в составе правительства. Сейчас затрудняюсь сказать, будем ли в этом году созвать заседание комиссии, удастся это или нет.

В прошлом году мы отметили и хороший прирост двусторонней торговли…

- Это - несмотря на санкции?..

- Несмотря на санкции. В России иной раз смотрят на нас свысока, иногда и в газетах читаем: «…А что вообще там в Латвии есть?.. Шпроты!..Только шпроты, ничего там другого нет.»

К сожалению, есть люди, которые стараются показать все страны Балтии как несостоявшиеся государства. Мол, у вас есть только шпроты, и если экспорт шпрот мы вам перекрыли, то…

- А что на самом деле?..

- А на самом деле экспорт латвийских продуктов в Российскую Федерацию возрос почти на 30 процентов, российский экспорт в сторону Латвии возрос на 11 процентов. Общий объем торговли продуктами в прошлом году составил 2,1 миллиарда евро. И это не шпроты!..

- А за счет чего наш латвийский экспорт возрос? Какую продукцию экспортируем?

- Самая главная категория продукции, которую мы поставляем на российский рынок, связана с продукцией сельского хозяйства. То есть это продовольственные товары, а также химическая продукция, медикаменты - это три самые крупные группы продукции.

Так что в экономическом плане сотрудничество развивается.

Большой интерес к Латвии сохраняется и в области туризма. Если в прошлом году мы зафиксировали по отношению к 2016 году на 7 процентов больше заявок на латвийскую (шенгенскую) визу, чем в 2016 году. И в первые месяцы 2018 года - по сравнению с первыми месяцами 2017 мы тоже видим, что эта тенденция сохраняется, у нас опять плюс 8 процентов. Интерес людей к поездкам в Латвию сохраняется очень высокий.

Примерно половина запросов на визу - это туристы, вторая половина - это бизнес-контакты и какие-то личные цели. У нас в России сейчас кроме консульских заведений в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове принимают документы от российских граждан на оформление визы в 83 городах российской Федерации.

С помощью компании Понни-Экспресс процесс получения латвийской визы стал очень быстрым и надежным, наше сотрудничество дает хороший результат. И мы также регистрируем все больше желающих приехать в Латвию.

Интерес к бизнес-сотрудничеству мы тоже заметили. Каждый год планируем совместные с представителями бизнеса визиты в российские регионы. В конце февраля - в начале марта мы посетили с оригинальным визитом Екатеринбург и Свердловскую область, и со стороны Латвии приняло участие около 15 предпринимателей или предприятий.

Участвовали предприниматели, представляющие очень разные области - начиная с традиционных, таких как транзит и логистика, а также юридические услуги, медицинский туризм, почтовые услуги, полиграфию.

И когда был организован круглый стол для предпринимателей, со стороны Екатеринбурга там тоже участвовало порядка 30 предприятий. То есть интерес обоюдный.

Наши люди по-прежнему довольно активно участвуют в России в международных выставках. Большая выставка продовольственных продуктов ПРОДЭКСПО (Prodexpo) - она проводилась в начале этого года в Москве, и там были не только традиционные поставщики латвийских продуктов - такие как фабрика «Лайма».

Представляли и совсем новые продукты. Кому-то может показаться курьезом, например, новый латвийский продукт, который только полгода как начали производить Риге - это рижский самогон.

- Экзотическое предложение!.. В Россию - со своим самогоном!..

- Да, кому-то это может показаться курьезом, что Латвия производит самогон и с этим продуктом хочет выйти на российский рынок. Но на выставке ПРОДЭКСПО рижский самогон получил золотую медаль.

- Сами - пробовали? Достойный напиток?

- Попробовал. Мы взяли для себя, в посольстве, и некоторым свои дипломатическим коллегам из других государств я тоже дал попробовать. Я не специалист по самогону, но показался интересным продуктом.



Так что есть позитивные элементы в нашем сотрудничестве, при всем том, что у нас есть разногласия по многим политическим вопросам.

- Кроме шпрот, по поводу которых многие иронизируют, есть еще и тема балтийского транзита. Об этом россияне тоже говорят: мол, вот не будет нашего транзита, и все… Значительная часть грузов переориентируется на российские порты. Как Вам видятся латвийские перспективы в этой сфере?

- Тут есть несколько вопросов, которые надо пояснить. Во-первых, конечно, люди, которые работают в этом секторе в Латвии давно знают, что руководство Российской Федерации много лет назад приняло политические решения, исходя из которых Россия будет стараться все больше и больше загружать свои портовые мощности для отправки российских грузов за границу.

Иллюстративное фото. Контейнерный поезд одного из новых маршрутов латвийского транзита FOTO: Эдийс Паленс, LETA

Политика ясна, и мы видим, что она реализуется весьма последовательно. С другой стороны мы видим и то, что по некоторым грузам эти мощности в российских портах недостаточны. Например, когда есть спрос на определенные грузы, тогда и в наших портах их объемы растут - так, весной прошлого года был наплыв каменного угля, проходившего через наши порты.

В целом же через латвийские порты за позапрошлый год перевалили более 61 миллиона тонн грузов. По сравнению с предыдущим годом это минус 2 процента. Плохо, что минус, но все-таки 2 процента - это не 20, и не 52 процента, так что снижение общего объема не так уж велико.

Знаю, что министерство транспорта Латвии и представители портового хозяйства очень активную работу ведут с третьими государствами, например, в Азии - такими как Китай, Индия, другие государства. Им делаются предложения о продвижении их грузов через наши порты.

- Но транзит - значительная часть его сухопутного пути - все равно пройдет по российской территории?

- Да, но и Россия тоже на этом будет зарабатывать. Знаю, что в прошлом году возрос примерно на 15 процентов объем контейнерных перевозок через наши порты. Так что снижение по наливным грузам компенсируется другими грузами.

Конечно, политические решения в государстве, в котором мы сейчас находимся и разговариваем, всегда имеют особую значимость. Но если мы со своей стороны сможем предложить конкурентоспособные цены и хорошее качество услуг, думаю, что возможности и у нас будут оставаться.

- То есть все не так трагично, как это люди иногда представляют?

- Не трагично, нет.

- Спасибо, господин посол, вы вполне ответили на вопрос русского TVNET о сотрудничестве в экономической сфере.