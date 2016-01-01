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Латвия - Россия: про шпроты, транзит, рижский самогон и взаимный интерес

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
интервью
Иллюстративное фото. Шпроты - далеко не главная составляющая латвийского экспорта | Фото: Иева Чика/LETA

Как развиваются сегодня отношения Латвии и России в экономической сфере? Что у нас с транзитом? И так ли важны шпроты среди прочих групп латвийского экспорта? Об этом и многом другом - в эксклюзивном интервью порталу TVNET Чрезвычайного и Полномочного посла Латвии в России Мариса Риекстиньша.

- Господин посол, Вы могли бы привести конкретные позитивные примеры того, в чем сегодня продолжается сотрудничество Латвии и России? Примеры сотрудничества, в котором достигнут результат или какой-то прогресс еще только намечается?

Марис Риекстиньш, посол Латвии в России
Марис Риекстиньш, посол Латвии в России FOTO: Эвия Трифанова/LETA

- Думаю, можно упомянуть ряд позитивных элементов, в том что касается наших больших политических решений. Должен напомнить о завершении процесса демаркации границы - он завершился в прошлом году подписанием пакета документов.

В начале этого года этот пакет документов прошел утверждение их в обоих правительствах. Таким образом, мы в принципе завершили важный процесс, который длился почти 8 лет - оформление на местности нашей государственной границы.

В прошлом году мы возобновили после трехлетнего перерыва работу межправительственной комиссии. Посмотрим, как этот процесс будет продвигаться в этом году, ведь мы знаем, что в России после инагурации президента Путина в мае будет обновление правительства.



И у нас самих в Латвии предстоят выборы в октябре, и, очевидно, тоже могут быть какие то изменения в составе правительства. Сейчас затрудняюсь сказать, будем ли в этом году созвать заседание комиссии, удастся это или нет.

В прошлом году мы отметили и хороший прирост двусторонней торговли…

- Это - несмотря на санкции?..

- Несмотря на санкции. В России иной раз смотрят на нас свысока, иногда и в газетах читаем: «…А что вообще там в Латвии есть?.. Шпроты!..Только шпроты, ничего там другого нет.»

К сожалению, есть люди, которые стараются показать все страны Балтии как несостоявшиеся государства. Мол, у вас есть только шпроты, и если экспорт шпрот мы вам перекрыли, то…

- А что на самом деле?..

- А на самом деле экспорт латвийских продуктов в Российскую Федерацию возрос почти на 30 процентов, российский экспорт в сторону Латвии возрос на 11 процентов. Общий объем торговли продуктами в прошлом году составил 2,1 миллиарда евро. И это не шпроты!..

- А за счет чего наш латвийский экспорт возрос? Какую продукцию экспортируем?

- Самая главная категория продукции, которую мы поставляем на российский рынок, связана с продукцией сельского хозяйства. То есть это продовольственные товары, а также химическая продукция, медикаменты - это три самые крупные группы продукции.

Так что в экономическом плане сотрудничество развивается.

Большой интерес к Латвии сохраняется и в области туризма. Если в прошлом году мы зафиксировали по отношению к 2016 году на 7 процентов больше заявок на латвийскую (шенгенскую) визу, чем в 2016 году. И в первые месяцы 2018 года - по сравнению с первыми месяцами 2017 мы тоже видим, что эта тенденция сохраняется, у нас опять плюс 8 процентов. Интерес людей к поездкам в Латвию сохраняется очень высокий.

Примерно половина запросов на визу - это туристы, вторая половина - это бизнес-контакты и какие-то личные цели. У нас в России сейчас кроме консульских заведений в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове принимают документы от российских граждан на оформление визы в 83 городах российской Федерации.

С помощью компании Понни-Экспресс процесс получения латвийской визы стал очень быстрым и надежным, наше сотрудничество дает хороший результат. И мы также регистрируем все больше желающих приехать в Латвию.

Интерес к бизнес-сотрудничеству мы тоже заметили. Каждый год планируем совместные с представителями бизнеса визиты в российские регионы. В конце февраля - в начале марта мы посетили с оригинальным визитом Екатеринбург и Свердловскую область, и со стороны Латвии приняло участие около 15 предпринимателей или предприятий.

Участвовали предприниматели, представляющие очень разные области - начиная с традиционных, таких как транзит и логистика, а также юридические услуги, медицинский туризм, почтовые услуги, полиграфию.

И когда был организован круглый стол для предпринимателей, со стороны Екатеринбурга там тоже участвовало порядка 30 предприятий. То есть интерес обоюдный.

Наши люди по-прежнему довольно активно участвуют в России в международных выставках. Большая выставка продовольственных продуктов ПРОДЭКСПО (Prodexpo) - она проводилась в начале этого года в Москве, и там были не только традиционные поставщики латвийских продуктов - такие как фабрика «Лайма».

Представляли и совсем новые продукты. Кому-то может показаться курьезом, например, новый латвийский продукт, который только полгода как начали производить Риге - это рижский самогон.

- Экзотическое предложение!.. В Россию - со своим самогоном!..

- Да, кому-то это может показаться курьезом, что Латвия производит самогон и с этим продуктом хочет выйти на российский рынок. Но на выставке ПРОДЭКСПО рижский самогон получил золотую медаль.

- Сами - пробовали? Достойный напиток?

- Попробовал. Мы взяли для себя, в посольстве, и некоторым свои дипломатическим коллегам из других государств я тоже дал попробовать. Я не специалист по самогону, но показался интересным продуктом.

Так что есть позитивные элементы в нашем сотрудничестве, при всем том, что у нас есть разногласия по многим политическим вопросам.

- Кроме шпрот, по поводу которых многие иронизируют, есть еще и тема балтийского транзита. Об этом россияне тоже говорят: мол, вот не будет нашего транзита, и все… Значительная часть грузов переориентируется на российские порты. Как Вам видятся латвийские перспективы в этой сфере?

- Тут есть несколько вопросов, которые надо пояснить. Во-первых, конечно, люди, которые работают в этом секторе в Латвии давно знают, что руководство Российской Федерации много лет назад приняло политические решения, исходя из которых Россия будет стараться все больше и больше загружать свои портовые мощности для отправки российских грузов за границу.

Иллюстративное фото. Контейнерный поезд одного из новых маршрутов латвийского транзита
Иллюстративное фото. Контейнерный поезд одного из новых маршрутов латвийского транзита FOTO: Эдийс Паленс, LETA

Политика ясна, и мы видим, что она реализуется весьма последовательно. С другой стороны мы видим и то, что по некоторым грузам эти мощности в российских портах недостаточны. Например, когда есть спрос на определенные грузы, тогда и в наших портах их объемы растут - так, весной прошлого года был наплыв каменного угля, проходившего через наши порты.

В целом же через латвийские порты за позапрошлый год перевалили более 61 миллиона тонн грузов. По сравнению с предыдущим годом это минус 2 процента. Плохо, что минус, но все-таки 2 процента - это не 20, и не 52 процента, так что снижение общего объема не так уж велико.

Знаю, что министерство транспорта Латвии и представители портового хозяйства очень активную работу ведут с третьими государствами, например, в Азии - такими как Китай, Индия, другие государства. Им делаются предложения о продвижении их грузов через наши порты.

- Но транзит - значительная часть его сухопутного пути - все равно пройдет по российской территории?

- Да, но и Россия тоже на этом будет зарабатывать. Знаю, что в прошлом году возрос примерно на 15 процентов объем контейнерных перевозок через наши порты. Так что снижение по наливным грузам компенсируется другими грузами.

Конечно, политические решения в государстве, в котором мы сейчас находимся и разговариваем, всегда имеют особую значимость. Но если мы со своей стороны сможем предложить конкурентоспособные цены и хорошее качество услуг, думаю, что возможности и у нас будут оставаться.

- То есть все не так трагично, как это люди иногда представляют?

- Не трагично, нет.

- Спасибо, господин посол, вы вполне ответили на вопрос русского TVNET о сотрудничестве в экономической сфере.

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