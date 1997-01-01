У торгового центра Galleria Riga новые владельцы

Фонд недвижимости «East Capital Baltic Property Fund III» компании по управлению активами «East Capital» сегодня завершил сделку купли торгового центра «Galleria Riga», сообщили представители «East Capital». Продали недвижимость фонду компании «Fritrade SE» и АО «Titan Invest». Сумма сделки по соглашению сторон не разглашается.

Торговый центр «Galleria Riga» был открыт в октябре 2010 года, его площадь - 24,3 тыс. кв. м, стабильные арендаторы торговых площадей - «Rimi», «COS», «H&M», «SuitSupply», «Mango», «Reserved», «Lloyd» и «Ecco», а также спортклуб и просторный этаж ресторанов. На крыше торгового центра есть терраса с панорамным видом на центр Риги.

«Мы планируем продолжать развивать и увеличивать стоимость этой недвижимости для наших инвесторов», - сказал исполнительный директор «East Capital Baltics AS» Мадис Райдма.

Финансировал сделку «Swedbank», консультировали адвокатское бюро «Vilgerts» и «Ernst & Young».

Фонд недвижимости «East Capital Baltic Property Fund III» был создан в августе 2015 года компанией «East Capital». Он инвестирует в коммерческую недвижимость высокого качества с постоянными и надежными арендаторами в Таллине, Риге и Вильнюсе.

Собственный капитал фонда - 100 млн евро. В Таллине фонд инвестировал средства в торговый центр «Vesse», первую в Балтии гостиницу «Hilton», современный комплекс логистики «Nehatu Logistics Park», в Риге - в комплекс логистики «P5» и торговый центр «Galleria Riga».

«East Capital Real Estate» - часть «East Capital Group», управляющей активами недвижимости в странах Балтии. «East Capital» - независимый управляющий активами, учрежденный в 1997 году в Швеции.