FKTK предупреждает: не ведитесь на звонки нелицензированных компаний

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) предупреждает о нелицензированных провайдерах услуг вложений «Nostro Technology» и «BeWiTech», использующих бренд «GlobalFXm» и предлагающих финансовые услуги на портале www.globalfxm.com.

FKTK сообщает, что представители этих компаний по телефону предлагают жителям участие в сделках услуг вложений, хотя не имеют права заниматься оказанием этих услуг.

FKTK призывает жителей, прежде чем начать сотрудничество с каким-либо провайдером услуг вложений, убедиться, что он имеет право предлагать и оказывать эти услуги в Латвии.

Информация о лицензированных провайдерах услуг вложений в Латвии имеется на интернет-портале FKTK.