Концептуально одобрено ограничение сотрудничества с компаниями-пустышками

Сейм сегодня в первом чтении одобрил законопроект об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе.

Решено рассмотреть этот законопроект в срочном порядке. Предложения ко второму чтению депутаты смогут подавать до 23 апреля, а в окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть 26 апреля.

Законопроект поддержали 78 депутатов при трех воздержавшихся.

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма подготовлены с целью укрепить финансовую систему, сократить количество сделок повышенного риска с клиентами особо высокого риска, являющимися компаниями-пустышками. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

Планируется запретить сотрудничать с компаниями-пустышками кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или его деятельность создает маленькую или не создает никаких экономических ценностей, и в распоряжении субъекта закона нет задокументированной информации, доказывающей обратное. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности.

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности.

Предполагается, что законопроект поможет уменьшить возможность использовать латвийскую финансовую систему для потока преступно нажитых средств.