Иностранные инвесторы критикуют налоговую реформу Латвии

Иностранные предприниматели в Латвии в целом удовлетворены средой предпринимательства, однако важные критерии выбора места для предпринимательской деятельности оценивают хуже, чем год назад, при этом отрицательно они оценивают и налоговую реформу, показал опрос, проведенный Германо-балтийской торговой палатой.

В опросе участвовали 1700 предпринимателей из 21 страны, в том числе стран Центральной, Восточной и Северной Европы и Китая. В Латвии было опрошено 78 предпринимателей.

По 13 критериям из 21-го оценка Латвии по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Особенно низкую оценку инвесторы поставили налоговой системе и борьбе с коррупцией. Ниже, чем год назад, они оценили также производительность и проведение госзакупок.

Выше, чем в 2017 году, опрошенные предприниматели оценили только три фактора: доступ к государственной поддержке, систему профессионального образования и доступность специалистов.

Как и год назад, хорошо оценены академическое высшее образование и дисциплина платежей. В ранге выбора места для предпринимательской деятельности при опросе предпринимателей из 21 страны Латвия занимает высокое 6-е место - на одно место выше, чем среди опрошенных в Латвии предпринимателей.

83% предпринимателей удовлетворены нынешней экономической ситуацией в Латвии: 23% опрошенных оценивают ее как хорошую, 60% - как удовлетворительную. 47% предпринимателей оценивают ее лучше, чем в прошлом году, и в целом по сравнению с 2017 годом оценка улучшилась на 9%. Лишь 12% предпринимателей ожидают ухудшения ситуации.

62% предпринимателей (в 2017 году - 80%) прогнозируют дальнейший рост оборота. Никто из опрошенных предпринимателей не ожидает сокращения экспорта. 43% опрошенных планируют в 2018 году принять больше работников, почти 50% - больше инвестировать в Латвии, и только 7% хотят в этом году сократить инвестиции.

По 14 пунктам Латвия получила оценку выше средней по 21 стране. Особенно хорошие оценки Латвия получила за качество поставок местных производителей, рабочие расходы, дисциплину платежей и систему вузовского образования.

Слабыми пунктами Латвии по сравнению с другими странами являются борьба с коррупцией и налоговая система.

Новая налоговая реформа оценивается в основном отрицательно. Лишь 14% опрошенных предпринимателей ею довольны, недовольны же 44%. Предприниматели ожидают увеличения расходов на рабочую силу на 11%.

64% предпринимателей опять выбрали бы Латвию как место для своих инвестиций.