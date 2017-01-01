Адвокаты «ABLV Bank» просят «FinCEN» отозвать свое предложение

Адвокаты банка пишут, что «FinCEN» выдвинуло против «ABLV Bank» «преувеличенные обвинения», по большей части основанные на общих утверждениях и не содержащие доказательств ни отмывания денег, ни обвинений во взяточничестве. «FinCEN» не учло также проделанную «ABLV Bank» работу по программе борьбы с финансовыми преступлениями. С учетом этих аргументов и того, что банк уже принял решение о самоликвидации, предложение «FinCEN» относительно «ABLV Bank» от 13 февраля должно быть отозвано.

Нанятые «ABLV Bank» адвокаты из американского бюро международной компании «WilmerHale» подготовили ответ на 34 страницах, в котором содержится более 170 ссылок на законодательные акты США, судебные решения, материалы Конгресса США, внутренние документы банка, нормативные акты Комиссии рынка финансов и капитала и другие документы. Ответное письмо подписал адвокат Дэвид Коуэн (David Cohen).

В письме не отрицается, что исторически модель бизнеса «ABLV Bank» была связана с клиентами и юрисдикциями высокого риска, но к моменту опубликования доклада «FinCEN» банк провел существенную работу, в том числе по отказу от клиентов высокого риска, а также значительно улучшил систему внутреннего контроля.

По мнению адвокатов, «FinCEN» не обеспечило достаточную, полноценную и основанную на доказательствах информацию, что не позволило «ABLV Bank» полноценно отвечать на обвинения.

Особенно неприятно удивило «совершенно необоснованное» утверждение «FinCEN» о том, что руководство «ABLV» использовало взятки, чтобы влиять на должностных лиц и предотвращать направленные против него правовые действия. «ABLV» категорически отрицает любые предложения взяток и просит латвийские правоохранительные органы расследовать утверждения «FinCEN».

«В настоящий момент «ABLV Bank» принимает меры по прекращению своей деятельности, не создает и не может создавать угрозы ни для одного финансового учреждения США, не говоря уже о финансовой системе США в целом. Поэтому «FinCEN» следовало бы отозвать свое заявление и проект решения, а также прекратить продвижение проекта решения к утверждению», - пишут адвокаты.

«ABLV» также выражает готовность тесно сотрудничать с «FinCEN», предоставляя любую нужную информацию.

Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.