Америкс: российских грузов становится все меньше

В этом году грузооборот Рижского порта может уменьшиться примерно на 4 млн тонн, рассказал на ЛТВ вице-мэр Риги Андрис Америкс.

По расчетам агентства ЛЕТА, в этом году перевалка может сократиться примерно на 12%. «С обострением геополитической ситуации объем грузов значительно сокращается», - признал Америкс.

В том числе в Рижском порту существенно упала перевалка нефтепродуктов. «Думаю, в будущем нефтепродуктов в Риге будет очень мало, и это связано с геополитикой», - сказал вице-мэр. Меньше становится и других российских грузов, например, угля.

В первом квартале в Рижском порту было перевалено 8,223 млн тонн грузов, что на 11,6% меньше, чем в первом квартале 2017 года.