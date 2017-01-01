Уровень занятости в Латвии в 2017 году был выше среднего по ЕС

Уровень трудовой занятости среди жителей в возрасте 20-64 лет в Латвии в 2017 году составил 74,8%, это более высокий показатель, чем в среднем в ЕС, и Латвия стала одной из девяти стран ЕС, которые в прошлом году по уровню занятости достигли или превзошли цель 2020 года, свидетельствуют данные «Eurostat».

Выше, чем в Латвии, уровень занятости в прошлом году был в Швеции (81,8%), Германии (79,2%), Эстонии (78,7%), Чехии (78,5%), Великобритании (78,2%), Нидерландах (78%), Дании (76,9%), Литве (76%) и Австрии (75,4%).

Ниже уровень занятости был в Греции (57,8%), Италии (62,3%), Хорватии (63,6%) и Испании (65,5%).

По сравнению с 2016 годом в 2017 году уровень занятости повысился во всех странах ЕС, кроме Дании, где он снизился на 0,5 процентных пункта.

Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Германия, Швеция, Ирландия, Хорватия и Мальта по уровню занятости уже достигли или превзошли показатель, которого должны достичь к 2020 году.

В ЕС в целом трудовые отношения в прошлом году были у 72,2% жителей в возрасте 20-64 лет (в 2016 году - 71,1%). ЕС поставил целью добиться, чтобы к 2020 году этот показатель составил 75%. С учетом конкретной ситуации для каждой страны-участницы эта цель индивидуальна, например, для Латвии - 73%, для Эстонии - 76%, для Литвы - 72,8%.