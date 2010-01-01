При расчете по методике ЕС дефицит госбюджета Латвии в 2017 году составил 0,5% ВВП

Дефицит госбюджета Латвии в 2017 году при расчете по методике Европейской системы счетов (EKС 2010), составил 131,1 млн евро или 0,5% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Консолидированный брутто-долг центрального правительства в 2017 году достиг 10,782 млрд евро или 40,1% ВВП и был на 690,7 млн евро или 6,8% больше, чем в 2016 году.

С бюджетным профицитом (в размере 83,3 млн евро) 2017 год завершил только Фонд социального страхования, а расходы центрального правительства и самоуправлений в прошлом году превысили доходы соответственно на 168,6 млн евро и 45,8 млн евро.

В сравнении с оперативными данными Госказны, которые в 2017 году показали дефицит консолидированного госбюджета в размере 221,7 млн евро, подсчитанный ЦСУ по методологии EKС 2010 дефицит меньше на 90,6 млн евро или 0,3 процентных пункта от ВВП.

Нотификация дефицита бюджета центрального правительства и долга подается в Еврокомиссию дважды в год - до 1 апреля и до 1 октября. Ее результаты используются для оценки того, как страны ЕС соблюдают соответствие экономических показателей маастрихтским критериям.