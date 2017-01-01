«ABLV Bank» планировал значительно уменьшить долю активов компаний-пустышек

«ABLV Bank», акционеры которого приняли решение о самоликвидации банка, обязался до 2020 года уменьшить долю активов компаний-пустышек до 35% от общих активов клиентов, говорится в письме адвокатов банка американскому учреждению по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN»).

С конца 2015 года по 30 июня 2017 года «ABLV Bank» уменьшил базу клиентов на 20% - счета почти 1500 клиентов закрыты из-за репутационных рисков или риска легализации незаконно нажитых средств.

На 31 января 2017 года 68% клиентов «ABLV Bank» относились к категории низкого или среднего риска, и это подтверждает, что фактическая ситуация на февраль 2018 года не соответствовала утверждениям «FinCEN» о том, что категории высокого риска соответствовали 90% клиентов «ABLV», пишут адвокаты.

В письме подчеркивается также, что банк планировал продолжать процесс снижения рисков и в 2018 году, концентрируясь на уменьшении доли активов компаний-пустышек. В частности, такие обязательства содержались в административном договоре банка с Комиссий рынка финансов и капитала.

Адвокаты отмечают также, что отказ от клиентов-пустышек подтверждается цифрами, а коммуникация «ABLV Bank» с финансовыми учреждениями и властями была частой и продуктивной. В 2017 году банк провел 151 расследование и подал в Контрольную службу 151 сообщение о подозрительных сделках с 352 клиентами. В то же время банк дал ответы на 2085 запросов финансовых органов Латвии и в 2017 году получил 776 запросов о сделках от финансовых партнеров, на которые оперативно отвечал. Также банк принимал долгосрочные меры, связанные с уменьшением рисков обслуживания политически значимых лиц.