Объем вкладов в банках Латвии уменьшился на 40 млн евро, а 12 апреля - на 85 млн евро

Объем вкладов в банках Латвии в апреле уменьшился на 0,2% или 40 млн евро - до 18,046 млрд евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Самое стремительное уменьшение вкладов было 12 апреля - на 85,63 млн евро, а самый быстрый прирост - 19 апреля, на 133,11 млн евро.

По сравнению с концом февраля общий объем вкладов в банках Латвии уменьшился на 6,9% или 1,339 млрд евро.

Ранее глава КРФК Петерс Путниньш заявил, что с прекращением сотрудничества банков с компаниями-пустышками объем вкладов нерезидентов уменьшится на 4-5 млрд евро.