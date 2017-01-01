ЕС будет жестко бороться против отмывания денег через криптовалюты

Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами. Как сообщила пресс-служба Европарламента, документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Об этом собщает forklog.com.

Согласно новым правилам, для предотвращения анонимности криптовалют платформы обмена, виртуальные кошельки и банковские учреждения обязаны осуществлять контроль клиентов, включая требования к проверке клиентов.

Кроме того, такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалюты должны быть зарегистрированы. Такие же требования распространяются на компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в официальном журнале ЕС. Странам-членам Евросоюза будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

Напомним, соглашение о введении более строгих требований к криптовалютным биржам в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма было принято в декабре 2017 года.

В феврале 2018 года сразу три европейских регулятора в сферах ценных бумаг, банкинга и пенсионных фондов предупредили жителей Европы о «высоких рисках», связанных с инвестированием в криптовалюты.

По словам представителей Европола, на территории Евросоюза до 5,5 млрд долларов были отмыты с помощью криптовалют.