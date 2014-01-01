Госконтроль раскритиковал Минкульт за расходование средств театры и концерты

Отсутствие стратегии деятельности в театрах и концертных организациях и исчерпывающей информации об этом рынке, излишняя бюрократия, формальная отчетность и различные принципы расчета субсидий вызывают вопросы об эффективности деятельности Министерства культуры в сфере профессионального театрального и музыкального искусства, заявил по итогам ревизии Государственный контроль.

«Финансирование культуры является долгосрочной инвестицией в развитие страны. Как и в любой другой отрасли, в сфере культуры мы тоже должны оценивать, достигают ли вложенные деньги цели и определены ли эти цели вообще. Общество, платя налоги, финансирует 14 государственных профессиональных театров и концертных организаций, и это немаленькая сумма - в среднем 23 млн евро в год. Министерству культуру нужно эффективно работать, чтобы этот вклад общества превращался в результат - дальновидную инвестицию в будущее страны. К сожалению, в этой работе мы видим недостатки. Нельзя думать, что сфера профессиональных театра и музыки может быть исключением, если мы думаем об эффективном, целесообразном и умном расходовании денег налогоплательщиков», - заявила государственный контролер Элита Круминя.

В ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу, что Минкультуры лишь частично следует принципам хорошей практики управления, сформулированной Организацией экономического сотрудничества и развития.

Хотя Министерство культуры выражает уверенность в том, что общества капитала - лучшая форма участия государства в сфере профессионального театра и музыки, оценка роли и места государственных театров и концертных организаций на этом рынке не проведена.

Большинство профессиональных театров и концертных организаций по-прежнему работают без четкой стратегии деятельности, поставленные перед ними задачи не охватывают всех приоритетов культурной политики, а финансирование во многих случаях выделяется на основе устаревших данных.

Часть выдвигаемых министерством результативных показателей театры и концертные организации из года в год не выполняют, а другие перевыполняют на 800%, что, по мнению ревизоров Госконтроля, свидетельствует о формальном подходе министерства при выдвижении задач перед культурными организациями.

Оценка необходимых для принятия решений финансовых результатов проводится поверхностно и не обосновывает сделанные выводы. В то же время Минкультуры четыре раза в год требует у театров и концертных организаций объемных отчетов, которые не используются ни для контроля расходования выделенных государством средств, ни для оценки общей финансовой ситуации в этих учреждениях.

Государственный контроль провел ревизию расходования средств в государственных театрах и концертных организациях за период с 1 января 2014 года до 30 июня 2017 года.