Работающие за границей пытаются добиться изменений в налоге на подарки

Введенный восемь лет назад так называемый налог на подарки может быть изменен - допускается возможность значительно увеличить стоимость подарка, с которого нужно платить ПНН. Эти изменения, которых уже давно стремятся добиться работающие за границей латвийцы, которые перечисляют родственникам в Латвию часть заработка, сейчас допускает Министерство финансов, сообщила в воскресенье передача LNT Ziņu TOP 10.

Сейчас стоимость подарка, за превышение которой надо платить ПНН, составляет 1425 евро в год или 118 евро в месяц.

Налог не надо платить с денег, предназначенных на обучение или лечение, но их надо декларировать. Налогом облагаются как денежные средства, так и имущество. Его не нужно платить, если дарение или перечисление происходит между супругами или родственниками до третьей степени. Но и они должны отчитываться, если размер подарков превышает 4400 евро в год или 333 евро в месяц.

Штраф за не подачу декларации - до 430 евро.

Европейское объединение латышей остро критикует эти нормы и призывает их изменить. Часть получателей денег живет в сельской местности с ограниченными возможностями добраться до банкомата или почты, и перечисления получает сосед или дальний родственник, который в толковании закона родственником не является.

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Правда,

Минфин считает такие рассказы о соседях прикрытием для лиц, которые, например, начали процесс неплатежеспособности или избегают уплаты алиментов,

для малообеспеченных и неимущих, которым нельзя показывать доход, говорит директор департамента прямых налогов Минфина Астра Каляне.

В то же время министерство согласно, что пришло время увеличить «потолок» сумм, с которых нужно отчитываться за подарки и платить налог, а также увеличить круг родственников, к которым требования не относились бы. Лимит налогонеоблагаемого подарка может быть увеличен до необлагаемого минимума - 200 евро.