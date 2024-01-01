Центр Риги за 17 лет потерял 40% жителей. Как вернуть их назад? Мнения экспертов

Тенденция последних 17 лет показывает нехорошую тенденцию для Риги: число жителей в центре города снизилось на 40%, а в Риге в целом - на 17%. При этом самоуправления вблизи Риги, напротив, получили больше жителей - Гаркалне на 140%, Марупе - на 116%, Бабите - на 50%. Рига пустеет, и экономически активным жителям сегодня не приходит в голову переехать, например, из Марупе на улицу Валдемара, - такая мысль прозвучала на дискуссии «Латвия - Рига - Скансте 2024». На ней же эксперты поделились своим мнением, как вернуть жителей в столицу?

По словам директора департамента по развитию Рижской думы Арманда Крузе, одна из самых больших проблем Риги - это въезд грузового транспорта в исторический центр Риги. И скоро эта проблема будет решена. «Я могу обещать, что через пару лет мы просто запретим въезд грузового транпорта в исторический центр, нельзя будет ехать ни по Валдемара, ни по улице Краста. Грузовые машины часто ждут проезда на границе часами и даже днями, с ними ничего не случится, если они потратят еще полчаса и объедут центр города», - сказал он. И второй момент - Рига разрешит строить жилье на так называемых зеленых территориях, чтобы для жителей был стимул покупать жилье в экологических местах.

По мнению социалантрополога Виестурса Целминьша, мало просто обеспечить жителей города нужной инфраструктурой, транспортом и жильем.

Важно вложить им в голову идею, что жить в городе - это правильно.

Другими словами, идею жить в городе надо просто правильно «упаковать» в аргументы и преподнести ее на эмоциональном уровне. «Жить в городе - такая идея сегодня не популярна в Восточной Европе, - говорит он. - У нас есть при Рижской думе какой-нибудь департамент или институт, который популяризирует идею хорошей жизни в городе? Я такого не знаю».

Председатель правления компании Merks Оскарс Озолиньш, напротив, считает, что аргументы, с помощью которых жителей можно вернуть в Ригу, должны быть рациональными, легко просчитываемыми и даже меркантильными. «У города должен быть очень четкий план, как вернуть жителей в столицу, но пока такого плана нет, - говорит он. - Почему люди вообще уезжают в Марупе? Человек ищет то место, где ему комфортно жить - меньше шума, грязи, больше зелени и свежего воздуха. Но в один момент люди могут задуматься, на что они тратят свое время. Одно дело, если ребенка до кружка можно отвезти за 10 минут, и другое - если на это уходит час в одну сторону и час в другую. Это становится важнее, чем какие-то другие моменты»

Эксперт считает, что для популяризации проживания в центре города, надо сделать доступным общественный транспорт,

а также упростить правила застройки в историческом центре Риги. «Если мы все это сделаем, то добьемся, что в течение 15-20 лет центр Риги будет более обжитым, чем сейчас, - говорит он. - Однако это требует больших капитальных вложений. Не будет так, что сначала вернутся люди, а потом мы уже начнем думать, как их лучше благоустроить в столице».

По ловам члена правления компании IE.LA inženieri Виестурса Лаурса, в ближайшие пять лет вряд ли ситуация в Риге изменится. Но это время нельзя терять зря, надо придумать механизмы привлечения жителей в город. Например, рост числа автомобилей только отпугивает людей от города, поэтому надо больше строить велосипедных и пешеходных дорожек.

Эксперты сошлись во мнении, что район Сканстес может стать пробным вариантом реализации идеи по возвращению латвийцев в столицу.

Центр Риги за 17 лет потерял 40% жителей. Как вернуть их назад? Мнения экспертов