Накопления жителей растут

Денежные накопления жителей Латвии растут. Наибольшая их часть находится на банковских счетах и депозитах, пишет Diena .

В конце прошлого года, например, вклады домохозяйств достигли 6,3 млрд евро, а пять лет назад, в конце 2012 года, их сумма составляла 4,2 млрд евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.

За неполные 30 лет жители Латвии пережили несколько кризисов финансовой сферы: были суровые 1990-е годы, был кризис 2008 года, когда стало понятно, что недвижимость - не только увеличивающее ценность вложение денег, но что ее рынок тоже подвержен колебаниям.

Были также разные кризисы на конкретных рынках экспорта, в том числе, российских.