Прибыль Swedbank в первом квартале составила 27 млн евро

Прибыль Swedbank в Латвии в первом квартале этого года составила 27 млн евро - это почти столько же, сколько в первом квартале 2017 года, сообщили в банке.

Кредитный портфель Swedbank увеличился на 1%, чему способствовал рост объемов лизинга и потребительского кредитования. Объем вкладов вырос на 9%, при этом рост продемонстрировали и вклады населения, и вклады предприятий.

Нетто-сумма ранее высвобожденных кредитных накоплений достигла 0,9 млн евро по сравнению с 2,9 млн евро в первом квартале 2017 года.

Чистые процентные доходы Swedbank увеличились на 3%, чистые комиссионные доходы - на 1%, а расходы увеличилась на 2%, что вызвано главным образом ростом издержек, связанных с выполнением регулирующих требований.

«Результаты деятельности Swedbank в первом квартале подтверждают растущий спрос клиентов на финансирование для развития, а также готовность банка его удовлетворить.

Так, объемы нового финансирования за год выросли почти на 30%, а рост в сегменте предприятий составил более 40%.

Самая большая активность в первом квартале была отмечена в таких отраслях, как производство, торговля и недвижимость. Кроме того, с начала года предприятиям в интернет-банке доступен новый инструмент, позволяющий оценить свою кредитоспособность и получить рекомендации по ее улучшению. Более стремительному росту финансирования и экономики по-прежнему мешает теневая экономика, однако и в этой сфере наблюдается постепенное улучшение», - сказал Рейнис Рубенис, руководитель Swedbank в Латвии.