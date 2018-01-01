«Nordea» повысил прогноз прироста ВВП для Латвии и Эстонии

По прогнозам банковским аналитиков, латвийская экономика в 2018 году вырастет на 4% вместо прогнозировавшихся ранее 3,9%, прогноз роста на 2019 год сохранен в размере 3,5%.

Для Эстонии аналитики банка повысили прогноз роста ВВП на 2018 год с 3,7% до 3,9%, на 2019 год - с 3% до 3,2%, а для Литвы - снизили с 3,5% до 3,2% в 2018 году и с 3,4% до 3% в 2019 году.

Тем самым аналитики «Nordea» в этом и следующем году прогнозируют для Латвии самый быстрый рост экономики среди стран Балтии.

Прогноз средней годовой инфляции в Латвии на 2018 и 2019 гг. аналитики «Nordea» не изменили, сохранив его соответственно в размере 3% и 2,5%.

Прогноз средней годовой инфляции в Эстонии снижен с 3,4% до 3% в 2018 году и сохранен в размере 2,5% в 2019 году, в Литве - повышен с 2% до 2,2% в этом и с 2,1% до 2,2% в следующем году.