OECD проверит латвийские службы контроля легализации преступно нажитых средств

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) проведет аудит решений, принятых Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и Службой по предотвращению преступно нажитых средств (Служба контроля), сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания совета по развитию финансового сектора.

На заседании члены совета были проинформированы о выполнении плана по ограничению финансовых операций клиентов высокого риска. Министр выразила надежду на то, что один из пунктов плана - принять поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма - будет выполнен уже завтра, когда Сейм примет поправки в окончательном чтении.

OECD согласилась провести аудит КРФК и Службы контроля, чтобы оценить принятые ими ранее решения и проверить, были ли в их распоряжении все необходимые инструменты для борьбы с легализацией преступно нажитых средств.

Предполагается, что в мае латвийские эксперты встретятся с представителями OECD и договорятся о более точных задачах проверки.

Техническую помощь в упорядочении финансовой сферы предлагает также учреждение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

«Представители FinCEN в начале лета прибудут в Ригу, чтобы получить системное представление о возможностях расследования финансовых преступлений в Латвии», -

сообщила Рейзниеце-Озола.

Представители КРФК на сегодняшнем заседании совета по развитию финансового сектора сообщили об изменениях в структуре иностранных клиентов банков, число которых сократилось до 25%. «Работающие в Латвии банки активно сокращают базу рискованных клиентов, и данные показывают значительный прогресс», - подчеркнула министр.

На заседании совета обсуждались также рекомендации работающей под эгидой комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval» для Латвии. Решено созвать еще одно заседание совета, чтобы договориться о конкретных шагах по их выполнению.

Как сообщалось, 19 апреля Сейм в первом чтении одобрил законопроект об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Документ рассматривается в срочном порядке, и в окончательном чтении его планируется рассмотреть уже завтра, 26 апреля.

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма подготовлены с целью укрепить финансовую систему, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, т.н. компаниями-пустышками.

Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

Планируется запретить сотрудничать с шелл-компаниями кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.