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Сколько на самом деле налоги забирают от доходов жителей Латвии

rus.postimees.ee
Фото: REUTERS/Scanpix

Адвокатское бюро Sorainen исследовало, как различаются доходы после уплаты налогов в Эстонии, Латвии, Литве и Белоруссии. Для примера была использована зарплата в 1000 евро до уплаты налогов.

Результаты показали, что если заплатить налоги, у зарабатывающего 1000 евро в месяц человека в Эстонии на руках останется 787,20 евро, а Латвии – 712 евро, в Литве – 740 и в Белоруссии – 860, передает Äripäev.

С точки зрения работодателя из четырех государств за работника с зарплатой в 1000 евро

меньше всего налогов платят в Латвии - 528,90 евро.

В Литве эта сумма составляет 571,8 евро, в Эстонии - 550,8, в Белоруссии – 486 евро.

Наибольшая налоговая нагрузка при брутто-зарплате 1000 евро в Литве (44 процента), а наименьшая среди стран Балтии в Эстонии – 41 процент.

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