Председателем правления «Rietumu banka» назначен Рольф Фулс

На должность председателя правления «Rietumu banka» назначен член правления банка Рольф Фулс, сообщили агентству ЛЕТА в банке.

Во вторник, 24 апреля, на заседании совета банка было принято решение об изменениях в правлении, в том числе об уменьшении его состава - в новое правление вошли пятеро из восьми предыдущих членов правления.

Заместителями председателя правления «Rietumu banka» назначены Руслан Стецюк и Илья Сухаренко, а членам правления - Наталья Игнатьева и Елена Бурая.

Прежний председатель правления Александр Панков продолжит работу в банке, занимаясь надзором за рядом стратегических направлений деятельности.

В банке сообщили, что

в предыдущие годы Фулс занимался в «Rietumu banka» вопросами финансового планирования и контроля, развитием технологий, управлением ресурсами и др. сферами,

связанными с обслуживанием клиентов.

Согласно неаудированному годовому отчету «Rietumu banka», его прибыль в 2017 году составила 33,034 млн евро - в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году. Прибыль группы «Rietumu banka» сократилась в 2,5 раза - до 33,494 млн евро.

По сумме активов в конце 2017 года «Rietumu banka» занимал 5-е место среди действующих в Латвии банков. Его крупнейшие владельцы - ООО «Esterkin Family Investments» (33,12%), мальтийская «Boswell (International) Consulting Limited» (33,11%), ООО «Suharenko Family Investments» (17,34%).