Еще один банк может уйти из Латвии

Danske Bank в четверг намерен объявить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщает BNS со ссылкой на источники.

Однако действующий в Вильнюсе центр услуг Danske Bank, по данным BNS, будет продолжать работу.

Получить комментарий датского Danske Bank агентству BNS пока не удалось.

Между тем, пресс-атташе филиала банка в Литве Вайда Бичкуте сказала, что не может комментировать эту информацию. «В четверг Danske Bank обнародует финансовые результаты за первый квартал. До этого я, наверное, ничего не сообщу», - сказала она.

Как сообщалось ранее, Danske Bank в начале июня 2016 года завершил передачу своих клиентов розничного банкинга в Литве банку Swedbank. Danske Bank в Литве и Латвии теперь предоставляет только услуги корпоративного и частного банкинга.

Сообщалось также, что регуляторы Эстонии и Дании расследуют сообщения об отмывании средств в эстонском филиале Danske Bank. Как писали СМИ, руководство банка могло узнать о возможных нарушениях еще в 2013 году, тогда как внутреннее расследование началось только в прошлом году.

В числе лиц, которые могли отмывать средства, назывались и граждане России.

В начале апреля сообщалось, что член совета директоров крупнейшего банка Дании Danske Bank AS Ларс Морк уходит в отставку на фоне расследования возможных случаев отмывания средств в эстонском филиале банка.

По информации Danske Bank, Л.Морк будет освобожден от исполнения своих обязанностей в кратчайшие сроки, а его рабочий контракт будет формально расторгнут позднее. Его обязанности временно перейдут к CEO банка Томасу Боргену.

Финансовая инспекция сообщила, что в 2014 году провела в эстонском филиале банка проверки, в ходе которых выявила крупномасштабные, продолжительные и систематичные нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Инспекция в том числе выяснила, что «Danske Bank» не проанализировал в достаточной мере своего клиента «Lantana Trade LLP».

Эстонский филиала банка не представил в ходе делопроизводства достаточно доказательств проведения соответствующего внутрибанковского анализа, в ходе которого было выявлено или предъявлено подозрение относительно реального бенефициара «Lantana Trade LLP». Бездействие в отношение компании является предметом претензии финансовой инспекции к банку, отмечает инспекция.

Потенциальное введение в заблуждение учреждения финансового надзора в ходе надзорной процедуры является серьезным нарушением, если «Danske Bank» располагал дополнительной информацией о своем клиенте, которую не представил в ходе проверки. Финансовая инспекция рассматривает вариант проведения соответствующей проверки.

По данным изданий «Berlingske» и «The Guardian», сотрудники «Danske Bank» летом 2013 года обнаружили, что британская компания «Lantana Trade LLP» представила ложные данные и утверждала, что у нее отсутствует существенный финансовый оборот. Выяснилось, что компания обладала огромными депозитами и каждый день совершала операции в размере миллионов евро. Счет «Lantana» в «Danske Bank» был открыт в конце 2012 года и проработал 11 месяцев.

Хотя банк еще в 2013 был в курсе потенциального нарушения правил и отмывания денег, основательное расследование в связи с деятельностью эстонского филиала возбудили только в 2017 году.

Идентичность конечных бенефициаров «Lantana» была скрыта за офшорными фирмами на Маршалловых и Сейшельских островах. Совершившее утечку данных лицо сообщило датской газете «Berlingske», что, хотя банк не смог поначалу выявить бенефициаров «Lantana», позже оказалось, что среди них были двоюродный брат президента России Игорь Путин и связанные с ФСБ лица.

Согласно данным газеты «Berlingske», у сотрудников эстонского филиала «Danske Bank» появились подозрения после полученной из России подсказки. Они обнаружили, что «Lantana» была тесно связана с российским «Промсбербанком», одним из членов правления которого был двоюродный брат президента России Игорь Путин. В их числе также были банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов, которого в 2016 году арестовали и обвинили в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил деятельность в 2016 году.