В прошлом году цены на овощи повысились на 29,2%, на фрукты и ягоды - на 22,9%

В 2017 году общий индекс сельскохозяйственных цен в Латвии по сравнению с 2016 годом повысился на 11,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

На увеличение индекса повлияло в основном повышение на 25,8% индекса цен животноводческой продукции. Индекс цен продукции растениеводства вырос на 2,2%.

Индекс цен животноводческой продукции повысился главным образом под влиянием значительного роста цен на молоко. Средняя закупочная цена молока за год увеличилась на 42,6% - с 215 евро за тонну в 2016 году до 306 евро за тонну в 2017 году.

В 2016 году закупочная цена молока в Латвии была самой низкой с 2010 года.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом средняя закупочная цена мяса выросла на 2,5% - с 1492 до 1529 евро за тонну. Больше всего выросла закупочная цена говядины - на 11,5%, до 1782 евро за тонну. Средняя закупочная цена свинины повысилась на 7% до 1504 евро за тонну, баранины - на 1,3% до 3400 евро за тонну, мяса птицы - снизилась на 0,5%, с 1689 до 1681 евро за тонну.

Средняя закупочная цена куриных яиц за год повысилась с 6,25 до 7,15 евро за 100 штук или на 14,4%.

Средняя закупочная цена зерна выросла на 8,6 - с 132,3 до 143,6 евро за тонну благодаря более высокому качеству зерна.

В прошлом году повысились также цены на овощи - на 29,2%, фрукты и ягоды - на 22,9%.