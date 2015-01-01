Neste Latvija и в дальнейшем будет строить заправки без своих магазинов с едой

Топливная компания Neste Latvija в создание новых автозаправочных станций (АЗС) в этом году планирует инвестировать около 3 млн евро, рассказал в интервью агентству LETA член правления и руководитель розничной торговли Neste Latvija Арманд Бейзикис.

«Мы активно работаем над строительством новых АЗС. В прошлом году инвестировали около 3 млн евро в развитие сети автозаправочных станций. В этом году планируем инвестиции примерно в таком же объеме», - сказал Бейзикис.

В этом году строительство одной АЗС уже завершено, еще одна станция строится, а еще одна находится в стадии проекта. «Таким образом, будут уже три новые станции. Но, безусловно, есть еще места, где мы хотели бы развиваться, мы рассматриваем возможности расширения сети», - сказал представитель Neste Latvija.

По словам Бейзикиса, хотя население во многих регионах Латвии сокращается, пока у Neste Latvija нет АЗС, которые нужно было бы закрывать по экономическим причинам.

Neste Latvija и в дальнейшем будет строить только автоматические АЗС без своих магазинов с едой. "Мы себя позиционируем как экспертов по топливу, а не торговцев.

Следует отметить, что в регионе Санкт-Петербурга у Neste есть АЗС с собственными магазинами, которые предлагают и кофе, и еду. То есть опыт у нас есть, и, если мы захотели бы, то могли бы развивать такие услуги и в Латвии", - сказал Бейзикис, добавив, что компания довольна существующей концепцией, создавая АСЗ вместе с Narvesen Baltija и Hesburger.

Оценивая возможности выхода на рынок Латвии новых розничных торговцев топливом, представитель Neste Latvija отметил, что такая возможность есть, если только приобрести уже существующую сеть АЗС. «Чтобы конкурировать не только за частных клиентов, но и за предприятия, нужно несколько десятков станций», - сказал он.

Neste Latvija в 2016 году работало с оборотом в размере 276,375 млн евро, что на 32,1% меньше 2015 года, а прибыль компании снизилась на 10,8% до 9,666 млн евро.

Neste Latvija является дочерней компанией финской нефтеперерабатывающей корпорации Neste, доходы которой в 2017 году составили 13 млрд евро.