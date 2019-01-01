Щедрость СГД: письма благодарности и каникулы на год для самых послушных

Служба государственных доходов (СГД) до 1 мая 2019 года в благодарность за сотрудничество и значительные взносы в госбюджет не будет применять меры налогового контроля в отношении 2236 предприятий, сообщили в СГД.

СГД благодарит всех добросовестных и ответственных налогоплательщиков, особенно тех 2236, с которыми в прошлом году наладилось успешное сотрудничество, у которых была высокая дисциплина выполнения налоговых обязательств и которые внесли в госбюджет значительные взносы.

1920 предприятий получили благодарственные письма СГД повторно, 316 - впервые.

СГД регулярно оценивает выполнение налоговых обязательств в стране и уже пятый год подряд составляет список предприятий, добросовестно выполнивших требования нормативных актов и в предыдущем году внесших в госбюджет свыше 100 тыс. евро.

СГД направляет этим предприятиям благодарственные письма с подтверждением того, что в отношении них меры налогового контроля не предусмотрены до 1 мая следующего года.