Для восстановления репутации в финансовом секторе создадут рабочую группу

Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг подписал распоряжение о формировании рабочей группы для содействия сотрудничеству в процессе преобразования финансового сектора, восстановления его международной репутации и оценки влияния процесса перемен на среду предпринимательства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьера.

В состав возглавляемой премьером группы войдут представители четырех крупнейших банков, обслуживающих в общей сложности около 90% резидентов Латвии: АО «SEB Banka», AО «Citadele Banka», AО «Luminor Bank» и AО «Swedbank».

В группе будут работать также министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, заместитель госсекретаря Минфина Лига Леиня и председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

Руководитель группы может приглашать на ее заседания также представителей латвийских и международных органов надзора и контроля, других международных структур.

«Важно, чтобы при работе над изменениями в латвийском финансовом секторе и восстановлением его репутации был оперативный, непосредственный обмен информацией между правительством, финансовым сектором, предпринимателями и различными структурами », - подчеркнул Кучинскис.

О создании такой рабочей группы стороны договорились 4 апреля.