Предприниматели намерены превратить район ВЭФ в новый центр Риги

Ряд технологических предприятий, компаний по недвижимости и культурных центров решили объединить силы, чтобы создать условия для развития инноваций в районе бывшего завода ВЭФ и сделать его новым центром Риги, где будут создана среда для работы, жизни, отдыха и творчества, сообщили агентству ЛЕТА представители компаний.

В проекте участвуют «Latvijas mobilais telefons» (LMT), «Accenture», «Mikrotik», квартал «Новая Тейка», компания «New Hanza Capital», Дворец культуры ВЭФ и «Elkor», которые считают, что этот район обладает хорошим потенциалом, чтобы развиваться как новый центр столицы.

Предприятия намерены внедрять в районе ВЭФ новые разработки, интеллектуальные и «зеленые» технологии, разрабатывать экспортоспособные инновационные продукты и развивать сбалансированную среду для проживания и работы. К инициативе могут присоединяться и другие предприятия и учреждения.

Как отметил министр экономики Арвил Ашераденс, у Латвии давние традиции производства электроники, а его колыбелью является именно территория ВЭФ.

Здесь лежат истоки производства с высокой добавленной стоимостью, на основе которого может развиваться современный технологический и инновационный потенциал Латвии.

Участвующие в проекте компании уже работают над внедрением инноваций и технологий для улучшения городской среды. Так, LMT тестирует возможности машинного зрения и 5G, студия прототипирования «Liquid Studio» компании «Accenture» реализует проекты интернета вещей, искусственного интеллекта и дополненной реальности. «Mikrotik» в сотрудничестве с LMT разрабатывают беспроводные технологии 5G.

«Новая Тейка» сегодня является современным районом для проживания и работы в Риге, где в будущем смогут работать более 6000 специалистов. «New Hanza Capital» намерена преобразовать бывшие здания завода ВЭФ в удобные помещения для высокотехнологичных компаний и благоустроить внутренний, а Дворец культуры ВЭФ станет площадкой для творческих и технологических мероприятий.