Австралийцы заплатили за оборудование прокатного цеха «KVV Liepаjas metalurgs»

Таким образом, аукцион признан состоявшимся, добавила она.

Как сообщалось, на состоявшемся 20 марта аукционе по продаже имущества прокатного цеха «KVV Liepаjas metalurgs» победила австрийская компания «Smart Stahl GmbH», которая предложила за него 1,9 млн евро (с НДС).

В свою очередь аукцион по продаже оборудования электросталеплавильного цеха был признан несостоявшимся, поскольку не нашлось ни одного претендента. Стартовая цена имущества предприятия на аукционе была установлена в размере 5,35 млн евро.

В конце марта завершились два аукциона по продаже недвижимости «KVV Liepаjas metalurgs», которая была продана за 82 000 евро и 116 000 евро.

В целом объявлено 11 аукционов, а общая стартовая цена предлагаемой на них недвижимости предприятия составляет 1,745 млн евро.

Ранее консорциум под руководством британской сталелитейной компании «British Steel» повторно выразил готовность приобрести все имущество неплатежеспособного АО «KVV Liepajas metalurgs».

В консорциум входят компании «British Steel», «Greybull Capital» и эстонское «Baltic Metal Holding». 17 апреля они направили письмо администратору «KVV Liepаjas metalurgs», «FeLM» и банку «Citadele», в котором подтверждают свою заинтересованность в покупке всех активов металлургического завода.

По данным агентства ЛЕТА, консорциум «British Steel» заявлял о своем желании купить предприятие и в феврале этого года, направив письмо ответственным лицам. «British Steel» сообщила, что готова инвестировать в замену оборудования на заводе от 60 до 75 млн евро.

«KVV Liepаjas metalurgs» был объявлен неплатежеспособным в сентябре 2016 года.