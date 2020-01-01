Финансирование «Rail Baltica» после 2020 года пока под вопросом

Ответственная за транспортную сферу еврокомиссар Виолета Булк подчеркнула, что проект железнодорожной магистрали с европейской шириной колеи «Rail Baltica» остается одним из важнейших для ЕС, однако его финансирование после 2020 года она не комментирует.

«»Rail Baltica» остается одним из важнейших приоритетов ЕС», - сказала Булк в четверг журналистам в Любляне, где проходит конференция TEN-T (ТрансЕвропейской транспортной сети).

Булк сказала агентству BNS, что не может комментировать, будет ли «Rail Baltica» получать финансирование ЕС в размере 85% и после 2020 года, когда вступит в силу новый многолетний бюджет ЕС.

«Я не могу ничего сказать о конкретных проектах», - сказала она.

В сентябре прошлого года в Таллине Булк отметила, что финансирование «Rail Baltica» после 2020 года будет зависеть от переговоров о финансовой перспективе ЕС на новый период.

На 2014-2020 гг. ЕС выделил на проект «Rail Baltica» финансирование в размере 85% его стоимости - 1,2 млрд евро, однако страны Балтии обеспокоены тем, сохранится ли такое финансирование и в дальнейшем, принимая во внимания «Брекзит» и миграционный кризис, которые соответственно урежет ресурсы бюджета ЕС и потребует дополнительных средств из его казны.