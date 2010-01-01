Только 10% латвийских компаний готовы к новым требованиям по защите данных

До введения Общего регламента по защите данных ЕС 25 мая осталось совсем мало времени, но пока только каждое десятое предприятие в Латвии полностью готово выполнять новые требования, свидетельствует опрос, проведенный Norstat Latvija по заказу адвокатского бюро Sorainen и ИТ-компании Squalio.

Опрос проводился с 19 марта по 9 апреля, в нем участвовало 820 латвийских компаний.

Согласно результатам опроса, большая часть предприятий подготовку к введению регламента пока даже не начинало, поэтому каждое пятая компания признает, что совершенно не готова выполнять новые требования и не знает, что следует предпринять, чтобы подготовиться к введению регламента.

Меньше всего готовы к введению требований предприниматели в окрестностях Риги, в Земгале и Латгале, предприятия с числом работников до 19 человек, а также те предприятия, которые занимаются строительством и коммунальными услугами, оптовой и розничной торговлей, ремонтом транспортных средств, гостиничным бизнесом и услугами питания.

Больше всего предприятий к введению регламента готово в Курземе, где каждое пятое полностью готово выполнять новые требования.

Результаты опроса также показали, что 41% предприятий ошибочно полагают, что вообще не обрабатывают персональные данные, и только половина из опрошенных понимает, что кадровая работа связана с обработкой таких данных.

Только 10% латвийских компаний полностью готовы к новым требованиям по защите данных