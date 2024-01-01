Тарифы «Ригас уденс» повысятся на 24,2%

Тарифы на услуги муниципального предприятия «Ригас уденс» с июня увеличатся в среднем на 24,2%, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг.

Тариф на водоснабжение будет повышен на 35% до 85 центов за кубометр (без НДС) по сравнению с действующим тарифом 63 цента (без НДС), а тариф за канализацию увеличится на 14% - с 65 центов (без НДС) за кубометр до 74 центов (без НДС).

Таким образом, общий тариф на услуги водоснабжения и канализации составит 1,59 евро (без НДС) за кубометр, что на 24,2% больше, чем нынешний тариф в размере 1,28 евро за кубометр.

Утвержденные тарифы вступят в силу с 1 июня этого года.

Необходимость повышения тарифов предприятие объясняет ростом издержек в результате увеличения налога на природные ресурсы, увеличением эксплуатационных расходов и затрат на реконструкцию сетей водоснабжения, а также снижением расхода воды.